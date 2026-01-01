Roberto Carlos'tan kalp krizi iddialarına yanıt

Haberin Devamı

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de top koşturan ve Akhisarspor ile Sivasspor'da da teknik direktörlük görevi üstlenen Roberto Carlos, hakkında çıkan kalp krizi iddialarına cevap verdi.

Brezilyalı efsanenin sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

Son zamanlarda hakkımda çıkan yanlış bilgileri açığa kavuşturmak istiyorum. Ekibimla önceden planlanmış bir operasyon geçirdim. İşlem başarılı geçti ve iyiyim. Kalp krizi geçirmedim.

Kendime güveniyorum, iyileşme sürecim iyi gidiyor ve yakında fiziksel olarak güçlenip profesyonel yaşantıma, kişisel sorumluluklarımı yerine getirmeye devam edeceğim.

Bana destek olan ve mesajlarını ileten herkese içtenlikle teşekkür ederim. Panik yapılacak bir durumun olmadığını ifade etmek istiyorum. Benimle ilgilenen tıbbi ekibe çok teşekkür ediyorum.