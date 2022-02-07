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Roberto Carlos'tan heyecanlandıran açıklama: "Türkiye'ye geliyorum"

#Transfer#Roberto Carlos#Süper Lig
Roberto Carlostan heyecanlandıran açıklama: Türkiyeye geliyorum

Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen, Sivasspor ve Akhisar takımlarının teknik direktörlüğünü yapan Roberto Carlos'un yolu bir kez daha Süper Lig'le kesişebilir.

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Roberto Carlos'un sosyal medyada yayımlanan videosu gündem olurken Brezilyalı efsanenin Süper Lig'den bir takımla anlaşmış olabileceği iddia edildi.

Türkiye'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun süreler görev alan ve futbolseverlerin gönlünde taht kuran Roberto Carlos, birçok takımla anılırken sosyal medyada yayımlanan video sonrası yıldız ismin hayranları heyecanlandı.

"TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYORUM"

Sosyal medyada yayımlanan videoda Fenerbahçeli bir taraftarın Carlos'tan imza aldığı görülürken taraftarın "Türkiye'ye gel" çağrısına yanıt veren yıldız isim, "Türkiye'ye geri dönüyorum" diye konuştu.

YENİ MALATYASPOR İDDİASI

Roberto Carlos'un bu sözleri, büyük merak uyandırırken akıllara Marius Sumudica ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor geldi.

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Yeni Malatyaspor ile anılan isimlerin başında gelen Roberto Carlos, daha önce de Fenerbahçe ile anılmıştı.

FUTBOL SORUMLUSU ADEM BÜYÜK

Carlos'un Süper Lig ekinin başına geçebileceği konuşulurken Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamayla deneyimli ismi Adem Büyük'ün hem futbolcu hem futbol sorumlusu olarak görev alacağını duyurdu.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

İsmail Kartal'dan önce Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Carlos, Türkiye'de Sivasspor ve Akhisar takımlarını çalıştırmıştı.

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#Transfer#Roberto Carlos#Süper Lig

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