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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Roberto Carlos: Fenerbahçe'ye gelmeden önce Chelsea ile anlaşmıştım

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Roberto Carlos: Fenerbahçe'ye gelmeden önce Chelsea ile anlaşmıştım
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos, Sarı-Lacivertli takıma transfer olmadan önce Chelsea ile prensipte anlaştığını söyledi. Carlos, Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili de konuştu.

Roberto Carlos, 2007 yazında Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Chelsea ile yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

"Chelsea'ye transferim gerçekleşmek üzereydi. Prensipte anlaşmıştık, iş sadece imzaya kalmıştı ama avukatla bir sorun çıkınca transfer iptal oldu. Fenerbahçe'ye transfer olmadan bir hafta önce Paris'te Roman Abramovich ve Peter Kenyon ile görüşmüştüm. Ama futbolda çok sık görülebildiği şekilde transfer son anda gerçekleşmedi. Önümde sadece iki teklif vardı, Fenerbahçe ve Chelsea. Chelsea'ye transferim gerçekkleşmeyince Fenerbahçe ile anlaştım."

"FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ FARKLI BİR SEVİYE"
Türkiye'deki futbol atmosferini de değerlendiren Carlos, "Türkiye'de taraftarların müthiş tutkusuyla beraber muhteşem bir futbol atmosferi var. Türkiye'deki futbol oldukça farklı, özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbileri farklı bir seviyede" diye konuştu.

"MARCELO ÖRNEK BİR SOL BEK"
Roberto Carlos, günümüzde en beğendiği sol bek oyuncularını ise şöyle anlattı:

"Başarılarımdan sonra kendimin örnek bir oyuncu olduğunu hissediyorum. Marcelo da şu anda Real Madrid'de aynı şeyleri yapıyor. İnsanlar beni örnek aldı, gelecekte de Marcelo'yu örnek alacaklar. Günümüz futbolunda sol bekler için örnek bir oyuncu. Fİlipe Luis, Renan Lodi ve Alex Sandro'yu da çok beğeniyorum." (Goal)

Roberto Carlos: Fenerbahçeye gelmeden önce Chelsea ile anlaşmıştım

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