Roberto Carlos: 'En iyi kararım Fenerbahçe'ye transfer olmaktı'

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak kabul edilen ve 2007’de geldiği Fenerbahçe’de 2.5 yıl forma giyen Roberto Carlos, Türkiye’den ayrıldıktan sonra en geniş kapsamlı ilk röportajını Spor Arena Plus’a verdi.

GÜZEL BİR BÖLÜM

Koray Durkal’a konuşan Brezilyalı efsane, “Chelsea’yi reddedip Fenerbahçe’ye gelmenin sebebi neydi?” sorusu üzerine, “Chelsea’nin ilgisini takdir ediyorum ama o zaman verdiğim en iyi karar kariyerime güzel bir bölüm daha eklediğim Türkiye’ye gitmekti” cevabını verdi.

EN İYİ 11'İNİ DE AÇIKLADI

Türkiye’de unutamadığı maçların başında Galatasaray derbilerinin geldiğini ifade eden Carlos, Fenerbahçe’de en çok Emre Belözoğlu ile yan yana oynamaktan keyif aldığını söyledi.

Halen Real Madrid’de profesyonel yönetici olarak çalışan Carlos, son dönemde en beğendiği Türk futbolcunun Hakan Çalhanoğlu olduğunu da söyledi. Carlos, birlikte oynadığı en iyi 11’i de Spor Arena Plus’a açıkladı: Casillas, Cafu, Hierro, Cannavaro, Branco, Figo, Beckham, Kaka, Romario, Zidane, Ronaldo.