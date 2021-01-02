Roberto Carlos: Emre Belözoğlu ile oynamak büyük bir keyifti

Spor Arena - Koray Durkal | Sol bek kavramına getirdiği yeni tanım, Real Madrid ve Brezilya Milli takımıyla elde ettiği başarılar ve fizik kurallarına alt üst eden golleriyle dünya futbol tarihinin gördüğü en iyi futbolculardan biriydi Roberto Carlos.

Yolu 2007 yılında Türkiye’ye düşen, Fenerbahçe formasıyla yakından izleme fırsatı bulduğumuz, şimdilerde Real Madrid’in elçisi ve yöneticisi olan efsane futbolcu ile 3 yıldır Hürriyet Çocuk Kulübü’nün de ana katılımcılarından olduğu Football For Friendship (F4F) organizasyonu aracılığıyla konuşma fırsatı bulduk.

-Chelsea’den teklif almana rağmen Fenerbahçe’ye geldin? Neden o transfer gerçekleşmedi?

Futbol piyasası hızla değişiyor, her gün yeni bir şey oluyor. O dönem Chelsea benimle ilgilendi sonrasında bir kez daha Fenerbahçe'den güzel bir teklif geldi ve orada olmaya karar verdim. Chelsea’nin ilgisini takdir ediyorum ama o zaman verdiğim en iyi karar kariyerime güzel bir bölüm daha eklediğim Türkiye’ye gitmekti.

-Fenerbahçe’de en unutamadığın maç ve birlikte oynamaktan en keyif aldığın futbolcu kimdi?

Türkiye kariyerim boyunca Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini oynamaktan gerçekten keyif aldım. Etkileyici ve unutulmaz maçlardı. Emre Belözoğlu ile oynamak ise her zaman büyük bir keyifti.

-Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyonluğa hasret kaldı. Sence bu sezon şanssızlığa son verecekler mi?

Güçlü bir yapıya sahip olduklarını düşünüyorum. Ve iyi bir sezon geçirip başarılı olmak için tüm araçlara sahipler.

-Türk futbolunun yapısını tecrübe etmiş biri olarak bizde tam anlamıyla eksik olan şey neydi sana göre?

Eksik bir şey olduğunu sanmıyorum. Yapı ve potansiyel olarak Türk futbolunun iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bu aslında daha çok bir zihniyet meselesi. Kazanan bir zihniyet hâkim olduktan sonra Türk futbolu çok daha ileri gidebilir.

-Son dönemde pek çok Türk futbolcu Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymeye başladı. Senin en beğendiğin Türk futbolcusu kim?

Hakan Çalhanoğlu’nu söyleyebilirim. Onu son derece yetenekli ve başarılı buluyorum.

-Şimdilerde Roberto Carlos neler yapıyor?

Real Madrid'in elçisi ve aynı zamanda da yöneticisiyim. Kulüp ile uzun süreli bir sözleşmem var. Uzun yıllardır Madrid'deyim ve burada son derece mutluyum.

-Sence modern futbolda para faktörü eğlencenin önüne geçmiş durumda mı?

Eğlencenin ötesinde olduğunu söyleyemem ama para diğer işlerde olduğu gibi futbolda da büyük bir rol oynuyor.

-Senin döneminden sonra Brezilya milli takımı beklenen seviyeye bir türlü çıkamadı. Neymar, Coutinho ve Firmino gibi pek çok yıldıza rağmen neden Brezilya futbolu beklenen ilerlemeyi sağlayamadı ?

Benim zamanımda "saf yetenek" şey dediğimiz daha çok vardı. Birbirimiz için oynadık ve takım bir bütün olarak harikaydı. Günümüzde fark yaratmak için maalesef 1 veya 2 oyuncuya büyük bir bağımlılık var.

-Neymar gibi gelecekte Avrupa futbolunu sallaması muhtemel Güney Amerikalı yetenekler var mı?

Geçirdiğimiz zor zamanlar nedeniyle birçok genç oyuncu A takım için oynama fırsatına sahip oldu ve hepsi harika işler çıkarıyorlar. Brezilya'da insanların dikkatini çeken oyunculardan biri olan Gabriel Veron ismini verebilirim. Kısa süre önce Tite tarafından milli takımda oynaması için çağrıldı.

-Birlikte oynadığın veya karşılaştığın oyuncular arasında topu ayağına aldığı zaman direkt 'saf yetenek' dediğin oyuncular kimlerdi?

Bu soruya sadece tek bir cevap vereceğim; Ronaldo…

- Modern futbolda her bek oyuncusundan tıpkı senin gibi savunma ve hücumu aynı anda yapması bekleniyor. Yeni nesilde en beğendiğin bekler kimler?

Elbette Marcelo.

-Dünyanın birbirinden önemli futbolcularıyla birlikte forma giyme şansın oldu. Bugün geriye dönüp baktığında birlikte oynadığın en iyi 11 hangisiydi?

Casillas, Cafu, Hierro, Cannavaro, Branco, Figo, Beckham, Kaka, Romario, Zidane, Ronaldo.

-Kariyerindeki en unutulmaz 3 maç hangisiydi ve neden?

Real Madrid - Juventus (Şampiyonlar Ligi finali 1998): O maçta harika bir gol atan Beckham'a asist yapmıştım.

Brezilya – Almanya (2002 Dünya Kupası): Brezilya'nın dünya şampiyonu olduğu Dünya Kupası finali

Barcelona - Real Madrid (2003 El Clasico): El Clasico maçlarını oynamak her zaman zor ve çok etkileyicidir. Hepsi unutulmazdı ve o gün gol atacak kadar kutsanmıştım.

-Sana göre dünyanın en iyi 3 futbolcusu ve 3 teknik adamı hangisi?

Neymar, Benzema, Ibrahimovic

Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Jose Mourinho

-Bugüne kadar fizik kurallarını alt üst eden pek çok inanılmaz gol attın. Bu goller arasında senin için en özeli hangisiydi ?

Real Madrid formasıyla Tenerife’ye karşı attığım golü asla unutamam.

-Geçmişe gitme şansın olsaydı genç Roberto Carlos’a ne söylerdin? Ondan neyi daha iyi yapmasını isterdin?

Farklı bir şey yapacağımı sanmıyorum. Güzel bir kariyerim vardı ve tüm o anları yoğun bir şekilde yaşadım. Bir şansım olsaydı değiştirmek istediğim tek şey 98 Dünya Kupası'nı kazanmak olurdu.

-F4F projesi ve gençlik futbolunu geliştirme üzerindeki etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Gazprom gibi küresel şirketlerin sporu geliştirmeye ve çocukları güçlendirmeye katkıda bulunması son derece önemli. Günümüzün hızla değişen dünyasında genç neslin sağlıklı yaşam tarzını desteklemenin ve farklı kültürlere saygıyı teşvik etmenin önceliğimiz olması gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. F4F gibi sosyal projeler, birçok çocuğun hayatını daha iyi hale getirmeye, açık bir zihniyet geliştirmelerine ve dünyanın her yerinden insanlara karşı dostane bir tutum geliştirmelerine yardımcı olur.

- F4F değerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Küresel olarak çocuklar için hangisinin en önemli olduğunu düşünüyorsunuz?

Şüphesiz hepsi çok önemli: dostluk, eşitlik, adalet, sağlık, barış, bağlılık, zafer, gelenekler ve onur. Bugün dünya ciddi bir pandemiyle karşı karşıya kaldığında, sağlık hepimiz için 1 numaralı değer haline geldi. Ve proje organizatörlerinin F4F’in tüm etkinliklerini çevrimiçine kaydırmanın bir yolunu bulması genç katılımcılara evde güvende kalırken bir araya gelip eğlenme şansı vermesi harika bir şey.