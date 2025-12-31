×
Spor Haberleri

Roberto Carlos, Brezilya'da hastaneye kaldırıldı! 3 saat ameliyat geçirdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 15:27

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de top koşturan, Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük yapan Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, muayene olmak için gittiği hastanede kalp ameliyatı oldu.

Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'da hastaneye kaldırıldı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de top koşturan, Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane, bacağındaki kan pıhtısından dolayı muayene olduğu esnada MR çektirdi ve kalbinin düzgün çalışmadığı ortaya çıktı.

Kendisine kateter takıldı ve işlem sırasında ortaya çıkan bir komplikasyon nedeniyle 40 dakika sürmesi beklenen operasyon 3 saatte tamamlandı.

Carlos'un ameliyatı olumlu sonuçlanırken, 48 saat gözlem altında tutulmasına karar verildi.

