Roberto Carlos, Brezilya'da hastaneye kaldırıldı! 3 saat ameliyat geçirdi

Roberto Carlos, kalp rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya'da hastaneye kaldırıldı.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe'de top koşturan, Sivasspor ve Akhisarspor'da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane, bacağındaki kan pıhtısından dolayı muayene olduğu esnada MR çektirdi ve kalbinin düzgün çalışmadığı ortaya çıktı.

Kendisine kateter takıldı ve işlem sırasında ortaya çıkan bir komplikasyon nedeniyle 40 dakika sürmesi beklenen operasyon 3 saatte tamamlandı.

Carlos'un ameliyatı olumlu sonuçlanırken, 48 saat gözlem altında tutulmasına karar verildi.