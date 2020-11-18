Robert Prosinecki: "Kazanmaktan başka şansımız yok..."

Yeşil-siyahlı ekip, Gaziantep FK ile 21 Kasım Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1 saat süren idman, topla yapılan çalışmayla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, idmana fizyoterapist eşliğinde devam etti.



- "Taraftarların eleştirilerini kabul ediyoruz"



Teknik direktör Robert Prosinecki, antrenmandan önce basın mensuplarına, Gaziantep FK maçının çok önemli olduğunu söyledi.

Bulundukları durumdan kurtulmak istediklerini aktaran Prosinecki, şunları kaydetti:

"Gaziantep FK'nın ne kadar organize bir takım olduğunu, son maçlarda ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. Beşiktaş'ı da yendiler. Biz Yeni Malatyaspor'a iki üç bireysel hatadan yenildik. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmaktan başka şansımız yok. Artık zamanı geldi. Takımımız bu doğrultuda çalışmalarını yapıyor. O yüzden bu karşılaşmayı bir çıkış maçı olarak görüyoruz. Taraftarların eleştirilerini de kabul ediyoruz. Oynadığımız 7 maç sonunda 5 puan topladık. Daha fazlasını yapabiliriz, o kapasite bizde var. Bu hafta herkes inanılmaz özverili çalıştı. Alacağımız bir galibiyet, takım ruhu, yönetim ve şehrimiz için her şeyi değiştirecektir. Bizi daha farklı bir konuma getirecektir."

- Futbolcuların görüşleri



Yukatel Denizlispor'un Bosna Hersekli futbolcusu Muris Mesanovic, zor bir maçın kendilerini beklediğini ve rakiplerinin kalitesinin farkında olduklarını belirtti.

Mesanovic, "Kendi ritmimizi yakalamak adına Gaziantep FK maçını bir başlangıç olarak görüyoruz. Bu hafta ne gerekiyorsa yaptık. Evimizde 3 puan alarak önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu Fabiano Leismann da önemli bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını ve ona göre antrenman yaptıklarını dile getirdi.

Çok iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Leismann, "Gaziantep FK'nin ne kadar sert bir takım olduğunu biliyoruz. Onları çok iyi tanıyoruz. Bizim için önemli olan bu maçı kazanmak. Üç puanı alarak önümüze daha sağlam bakmak istiyoruz. Son 2-3 maçtır pozisyon yakalayıp atamayan takım olarak gözüküyoruz. Kalenin önüne götürüyoruz topu ama atamıyoruz. Malatya maçında golü atabilseydim sonuç farklı olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

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