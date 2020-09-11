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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 14:58 | Son Güncelleme:

Robert Prosinecki, Denizlispor ile ilk resmi maçına çıkacak!

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Robert Prosinecki, Denizlispor ile ilk resmi maçına çıkacak!
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Teknik direktörlük görevine Robert Prosinecki'yi getiren Yukatel Denizlispor, Süper Lig 2020-2021 sezonu ilk maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Süper Lig'e 9 yıl aradan sonra geçen yıl dönen Yukatel Denizlispor, 4 farklı teknik adamın görev yaptığı sezonun ardından takımın başına Robert Prosinecki'yi getirdi. Hırvat çalıştırıcı, yeni takımıyla ilk resmi müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar Alman Marvin Bakalorz, Bosna Hersekli Muris Mesanovic, Şilili Angelo Sagal, Rumen Costel Pantilimon, Cenk Gönen, Sakıb Aytaç ve Özer Özdemir'i kadrosuna katan Denizlispor, alt yapısından Muhammed Eren Kıryolcu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor, yarın saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak. Müsabakada hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

 

Robert Prosinecki, Denizlispor ile ilk resmi maçına çıkacak

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