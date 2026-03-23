Robert Lewandowski'den 'veda' sorusuna yanıt!

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 18:17

Fenerbahçe ile transfer döneminde ismi anılan Robert Lewandowski, ayrılık ihtimalini değerlendirdi.

Barcelona ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski'den geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

Polonya Milli Takımı'nın kampına katılan ve basın toplantısında konuşan Lewandowski, ayrılık iddialarını yanıtladı.

HENÜZ BİLMİYORUM

Polonya'nın Dünya Kupası'na gidememesi halinde milli takım kariyerine son vereceği konuşulan Lewandowski, konu hakkında "Hiçbir karar almayacağım, hiçbir karara hazır değilim. Henüz ne olacağını bilmiyorum, bu muhtemelen kısa sürede gerçekleşmeyecek" dedi.

Robert Lewandowski sözlerini "O anın geldiği anladığımda bunu paylaşacağım. Şu anda böyle bir hisse sahip değilim." ifadelerini kullandı.

Polonya Milli Takımı ile 163 maçta sahaya çıkan Lewandowski, 88 kez ağları havalandırdı.

