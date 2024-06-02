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Robert Lewandowski'den Fenerbahçe sorusuna cevap

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#Transfer#Robert Lewandowski#Fenerbahçe
Robert Lewandowskiden Fenerbahçe sorusuna cevap
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 21:36

Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla alakalı gelen soruyu yanıtladı.

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Barcelona'nın 35 yaşındaki golcüsü Robert Lewandowski, Fenerbahçe iddialarıyla ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Robert Lewandowsk'nin adı, sarı lacivertli takımla anılırken Lewandowski, Fenerbahçe'nin kendisiyle iletişime geçmediğini kaydetti.

Basın toplantısında konuşan Lewandowski, Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." yanıtını verdi.

Lewandowski'nin Katalan devi Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Polonyalı yıldız, Barcelona formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 59 gol atıp 17 asist yaptı.

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#Transfer#Robert Lewandowski#Fenerbahçe

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