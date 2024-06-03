×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

Robert Lewandowski geleceğine dair konuştu: Kalbim söyleyecek

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Robert Lewandowski#Transfer
Robert Lewandowski geleceğine dair konuştu: Kalbim söyleyecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 19:09

Polonya ile EURO 2024'te mücadele edecek olan Barcelonalı yıldız Robert Lewandowski, milli takım kampında geleceğine dair açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Robert Lewandowski, geleceğine dair gelen bir soruya cevap verdi.

Emeklilik için gelen soruya cevap veren Robert Lewandowski, "Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum ve bu da emekliliği düşünemediğim anlamına geliyor. Belki Kroos o anı hissetmiştir ama ben henüz emekliliğimin geldiğini hissetmiyorum." dedi.

Kalbinin futbola veda etmesi gerektiği zamanı söyleyeceğini kaydeden Robert Lewandowski, "Kalbim bana o anı söyleyecek. Bir karar vermeden önce önce bir şeyler hissetmeliyim." diye konuştu.

Lewandowski, Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." yanıtını vermişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Robert Lewandowski#Transfer

BAKMADAN GEÇME!