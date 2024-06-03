Robert Lewandowski geleceğine dair konuştu: Kalbim söyleyecek

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Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Robert Lewandowski, geleceğine dair gelen bir soruya cevap verdi.

Emeklilik için gelen soruya cevap veren Robert Lewandowski, "Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum ve bu da emekliliği düşünemediğim anlamına geliyor. Belki Kroos o anı hissetmiştir ama ben henüz emekliliğimin geldiğini hissetmiyorum." dedi.

Kalbinin futbola veda etmesi gerektiği zamanı söyleyeceğini kaydeden Robert Lewandowski, "Kalbim bana o anı söyleyecek. Bir karar vermeden önce önce bir şeyler hissetmeliyim." diye konuştu.

Lewandowski, Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, "Fenerbahçe benimle iletişime geçmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." yanıtını vermişti.