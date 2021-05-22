MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRobert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorunu kırdı
GeriFutbol Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorunu kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 22.05.2021 - 19:29 | Son Güncelleme:

Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorunu kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in rekorunu kırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, efsane Alman futbolcu Gerd Müller'in 40 golle elinde tuttuğu bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Lewandowski, Bayern Münih'in sezonun son maçında sahasında Augsburg'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın 90. dakikasında bu sezon 41. golüne imza attı ve 2020-2021 sezonunda gol kralı oldu.

Böylelikle 2014, 2016, 2018, 2019 ve 2020'den sonra 6. kez Bundesliga'da gol krallığına ulaşan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezonda 41 kez fileleri havalandırarak Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da kırdı.

Müller, 1971-72 sezonunda 40 gol atmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi