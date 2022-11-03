Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Robbie Neilson: "Başakşehir kazanmayı ve liderliği hak etti"

Güncelleme Tarihi:

#Hearts#Başakşehir#Robbie Neilson
Robbie Neilson: Başakşehir kazanmayı ve liderliği hak etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 21:13

Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson, 3-1 yenildikleri Başakşehir maçının ardından “Başakşehir zor rakip. Kaliteli ve iyi bir takım. Kazanmayı hak ettiler. Gruptaki liderliği de hak ettiler” dedi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son maçında İskoçya ekibi Hearts, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını söyleyen Neilson, “Başakşehir zor rakip. Kaliteli ve iyi bir takım. Kazanmayı hak ettiler. Gruptaki liderliği de hak ettiler. İyi bir tecrübe kazandık. 4. dakikada bir gol yedik bir gol de duran toptan yedik. Belli hatalarımız oldu. Yüksek rekabetli bir maç olduğunu düşünüyorum. Seneye de buralarda olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Genç oyunculardan memnun kaldım"

Neilson, müsabakada forma giyen genç oyuncuların performansı ile ilgili gelen soruya "Tabii memnundum, iyilerdi. Onlar için iyi bir tecrübeydi. Oyun planına sadık kaldılar. Genel olarak memnun kaldım" yanıtını verdi. İskoçya Ligi’nde hafta sonu oynayacakları müsabakanın sorulması üzerine Robbie Neilson, "Zor maç olacak. Sakat vardı birçok oyuncuyu kullanamadık. Elimizdeki oyuncularla hafta sonu bir senaryo kurmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki sene performansımızın üstüne koyabiliriz"

Haberin Devamı

Uzun zaman sonra Avrupa’da mücadele ettiklerine değinen Neilson, “16-18 yılda ilk kez buralara geldik. Fiorentina ve Başakşehir’e güzel goller attık. Tecrübe kazanarak bir sonraki sene daha da üstüne koyabiliriz” açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hearts#Başakşehir#Robbie Neilson

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe