Robbie Keane: 'Atmosfer oyunculara ürkütücü gelmiş olabilir'

Haberin Devamı

Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında konuk olduğu Fenerbahçe’yle1-1 berabere kaldı.

Ferencvaros Teknik Direktörü Robbie Keane, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarı önünde kazanmanın zor olduğuna dikkat çeken Robbie Keane “Hiçbir zaman bir maça beraberlik için çıkmam. Bu bana çok ters. İlk yarıda 2-3 pozisyon vardı. Bu taraftarın önünde bu sahada kazanmak çok zor. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Takım gerçekten güzel performans gösterdi” ifadelerini kullandı.

‘BURADAKİ ATMOSFER ÜRKÜTÜCÜ GELMİŞ OLABİLİR’

Bir gün Fenerbahçe’de hoca olmak ister misiniz sorusuna cevap veren Keane “Bu soru için teşekkürler. Burada oynamak inanılmaz güzeldi ama iki takım arasında bütçe farkı çok büyük. Oyuncularıma da söyledim. Ben baskıyı seviyorum. İşimi seviyorum. Buradaki atmosfer ürkütücü gelmiş olabilir ama seyirciler o kadar kibar davrandı ki bazıları fotoğraf istedi. Çok iyiydiler. Ben yerimden şu an memnunum” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘TAKTİK OLARAK MAÇ ÇOK İYİYDİ’

Robbie Keane sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bazı maçlarda bazı oyuncular lazım. Ortada sakin birileri lazımdı. Taktik olarak maç çok iyiydi. Nabi de çok iyi oynadı.”