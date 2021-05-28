RLCS Sezon 11; başlangıç tarihi, turnuva formatı, ödül havuzu ve daha fazlası

Yenilenen Rocket League profesyonel ligi RLCS, 10. sezonları ile büyük veriler elde ederek rakipleri arasında zirveye çok yakın bir noktaya ulaştı.

RLCS X Championships, RLCS X Sezonunu 10 ay boyunca oynanan ve binlerce gol, kurtarış, oyunlar ve serileri ile kapatıyor.

Şimdi ise oyuncuların gözü 2 sezondur yapılmayan LAN turnuvasında. Son LAN turnuvası Sezon 8’de Aralık 2019’da yapılmıştı.

RLCS Sezon 11’den beklenen her şey, turnuva programından ödül havuzuna kadar detaylar, yazının devamında yer alıyor.

RLCS Sezon X’in aceleye getirilmeden, sindire sindire yapılmasının sebebi dünyanın stabilize bir hale gelip gecikmiş de olsa bir LAN turnuvası finali ile sezonu kapatmaktı. LAN turnuvasının büyük bir kitle tarafından hâlâ isteniyor olması, 10 ay sürecek ve Ağustos 2021’de başlayacak olan Sezon 11’in tamamen LAN olarak yapılacak olmasını sağlayabilir.

Eğer RLCS Sezon 11 için yapılacak olan turnuva takvimi RLCS Sezon X ile aynı kalırsa üç farklı aşamadan oluşacak, üç bölgesel etkinlik ve Major içerecek. Ekstra olarak her hafta The Grid şovları olacak.

Görünüşe göre RLCS etkinlikleri artık yılda iki kere gerçekleşmek yerine, yılda bir kere gerçekleşecek uzun formatlı bir sezona dönüşüyor.

RLCS her sezon ödül havuzunu arttırıyor. Her sezonda bir önceki sezonun üstüne neredeyse %100’lük bir artış sağlayarak ilerleyen RLCS, Sezon 9 ve Sezon X arasındaki devasa %445’lik artış ile dudak uçuklatmıştı. Sezon 11 için öngörülen ödül havuzu 4.5 ile 5 Milyon Dolar arasında.