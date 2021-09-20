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Rizespor'un yıldızı Gökhan Gönül'den açıklama: 'Bu bahaneler bitti'

#Rizespor#Gökhan Gönül#Alper Potuk
Rizesporun yıldızı Gökhan Gönülden açıklama: Bu bahaneler bitti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Gökhan Gönül, yarın sahalarında oynayacakları Altay maçını kazanarak, galibiyeti taraftarlara hediye etmek istediklerini söyledi.

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Gökhan Gönül, Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, işlerin iyi gitmediğini, bunun için de bir sürü bahanelerin olduğunu belirtti.

Bahaneleri geri bırakmak zorunda olduklarını ifade eden tecrübeli futbolcu, "Geç toplandık. Transferler geç geldi. Bunun gibi bir sürü bahane var artık bu bahaneler bitti. Bir an önce kazanmamız gereken bir maç var. Bu maçı kazanıp taraflarımıza hediye etmemiz gerekiyor. Bulunduğumuz yerden hiç kimse memnun değil. Bu gidişatı iyiye çevirmek durumundayız." diye konuştu.

Gökhan, taraftarların kendilerine destek olmalarını isteyerek, "Biliyorum kolay değil, zor. Bu işin üstesinden geleceksek taraftarıyla, yöneticisiyle, hocasıyla, futbolcusuyla birlik olmamız gerekiyor. Bu şehir hepimizin şehri." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Alper Potuk ise iyi bir sezon başlangıcı yapamadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

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"Bu hepimizi zaten derinden üzüyor. Antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Daha yeni bir takımız. Kolay bir şey değil. taraftarlarımızın da çok üzüldüğünü biliyoruz. Emin olsunlar biz onlardan daha çok üzülüyoruz. taraftarlarımız yarın sahamızda oynayacağımız Altay maçının son dakikasına kadar bizim yanımızda olsunlar. Biz kazanmak için bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Maç bitmeden olumsuz bir şey olmasın. Onların desteğiyle ilk galibiyetimizi alırız."

Çaykur Rizespor, yaptığı antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamladı.

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#Rizespor#Gökhan Gönül#Alper Potuk