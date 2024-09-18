×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Rizesporlu Vaclav Jurecka: "Karadeniz Derbisi'nde Samsunspor'a gol atmak isterim..."

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor#Vaclav Jurecka#Süper Lig
Rizesporlu Vaclav Jurecka: Karadeniz Derbisinde Samsunspora gol atmak isterim...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 13:25

Çaykur Rizespor'un yeni santrforu Vaclav Jurecka, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 6’ncı haftasında 22 Eylül Pazar günü evinde Samsunspor’u konuk edecek Çaykur Rizespor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut gözetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, ısınma, kısa pas ve istasyon çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Karadeniz temsilcisinin yeni santrforu Vaclav Jurecka, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen deneyimli forvet Vaclav Jurecka, “Önümüzde çok önemli bir maç var. Galatasaray’a karşı kaybettik ve evimizde oynuyoruz. Taraftarlarımıza Galatasaray maçının telafisi olarak bir hediye vermek istiyoruz. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Zorlu maç olacağına eminim ama iyi savunma yapıp hücumda fırsatlar oluşturup bu maçı kazanmak istiyoruz. Benim için her derbi maç özeldir. Çekya’da da aynı şekildeydi. Her derbide gol atmak isterim. Takım arkadaşlarımla kimyamı daha çok artırmam gerekiyor. Ondan sonra çok daha iyi olacağına ve gollerin geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Vaclav Jurecka#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!