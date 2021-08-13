Rizesporlu Samul Holmen'den yenilgi sonrası flaş sözler! 'Beşiktaş'ın goller dışında pozisyonu yoktu'

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Rizespor'da Sebastian Holmen, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZDAN GOLLERİ BULDULAR"

Mücadeleyi değerlendiren Holmen, "Beşiktaş'ın çok fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Bizim hatalarımızdan golleri buldular" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN POZİSYONU YOKTU"

Holmen sözlerini, "3 gol dışında Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu." ifadeleriyle tamamladı.