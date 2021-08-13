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GeriFutbol Rizesporlu Samul Holmen'den yenilgi sonrası flaş sözler! 'Beşiktaş'ın goller dışında pozisyonu yoktu'
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Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 22:52 | Son Güncelleme:

Rizesporlu Samul Holmen'den yenilgi sonrası flaş sözler! 'Beşiktaş'ın goller dışında pozisyonu yoktu'

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Rizesporlu Samul Holmen'den yenilgi sonrası flaş sözler! 'Beşiktaş'ın goller dışında pozisyonu yoktu'

Rizespor'un İsveçli stoperi Sebastian Holmen, Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Rizespor'da Sebastian Holmen, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"HATALARIMIZDAN GOLLERİ BULDULAR"

Mücadeleyi değerlendiren Holmen, "Beşiktaş'ın çok fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Bizim hatalarımızdan golleri buldular" dedi.

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"BEŞİKTAŞ'IN POZİSYONU YOKTU"

Holmen sözlerini, "3 gol dışında Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu." ifadeleriyle tamamladı.

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