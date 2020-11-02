MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRizesporlu Remy hem kazanıyor hem de kazandırıyor! 100 bin euroluk prim...
GeriFutbol Rizesporlu Remy hem kazanıyor hem de kazandırıyor! 100 bin euroluk prim...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:20 | Son Güncelleme:

Rizesporlu Remy hem kazanıyor hem de kazandırıyor! 100 bin euroluk prim...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rizesporlu Remy hem kazanıyor hem de kazandırıyor! 100 bin euroluk prim...
Abone Olgoogle-news

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtladı. Ayrıca yıldız futbolcu 9 gol daha atarsa 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

Sezon başında bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Remy, gösterdiği performansla Karadeniz ekibinin yüzünü güldürdü. Yeşil mavili takımla 2 yıllık sözleşme imzlayan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 15 gol attığında 100 bin Euro'luk primin de sahibi olacak.

Tomas: Galibiyetlerimize devam etmek istiyoruzSüper Lig'in 7'nci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

RİZESPOR, ANTALYA'DA KAMP YAPACAK

Süper Lig'de oynanan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet alan Rizespor, 11 puan topladı. Ligin 8'inci haftasını maç oynamadan geçirecek olan Karadeniz temsilcisi sonrasında da milli araya girilecek olması nedeniyle bu dönemde Antalya'da kamp yapacak. 5 Kasım Perşembe günü Antalya kampına başlayacak olan Rizespor, bir haftalık kamp sürecinden sonra ligin 9'uncu haftasında oynanacak Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına Rize'de devam edecek.

 

Rizesporlu Remy hem kazanıyor hem de kazandırıyor 100 bin euroluk prim...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle