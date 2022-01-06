Rizesporlu Holmen: "Beşiktaş’tan puan alacağız..."

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Kazakistandan inanılmaz kareler Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...Kazakistan'dan inanılmaz kareler! Ölü-yaralı sayısı artıyor... Ağır silahlar...#Kazakistan
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Üniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi YÖK Başkanından açıklamaÜniversitelerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? YÖK Başkanı'ndan açıklama#YÖK
Neden bazıları Covide hiç yakalanmıyor Yüzde 15in sırrı...Neden bazıları Covid'e hiç yakalanmıyor? Yüzde 15'in sırrı...#COVID-19
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Fransız askısı hayatını alt-üst etti Doktordan şok cevap'Fransız askısı' hayatını alt-üst etti! Doktordan şok cevap#Estetik
Flurona alarmı Bu semptomlara dikkatFlurona alarmı! Bu semptomlara dikkat#Flurona
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'Serdar Dursun için Fenerbahçe ile görüşmeler başladı'#Transfer
Djokovice bir şok da Nadaldan Aylar öncesinden biliyordu... Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...Djokovic'e bir şok da Nadal'dan 'Aylar öncesinden biliyordu...' Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...#Novak Djokovic
Haberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştumHaberi alınca hemen babasının mezarına koştu: Cenazesine bile gitmeden hemen bir boşanma avukatı bulmuştum#Melanie Brown
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Rizesporlu Holmen: "Beşiktaş’tan puan alacağız..."

#Çaykur Rizespor#Sebastian Holmen#Beşiktaş
Rizesporlu Holmen: Beşiktaş’tan puan alacağız...

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Sebastian Holmen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Holmen, sezon başında kötü bir performans sergilediklerini belirterek "Performansımla takımın performansı paralel ilerledi diyebilirim. Ne yazık ki hem kendim hem de takım olarak kötü bir başlangıç yaptık. Son 2 aydır iyi bir çıkışımız olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar tüm istediğimiz sonuçları alamasak da, ortalama olarak iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Kendi performansımı da biraz daha iyileştirdim, 2'nci yarı başlangıcı itibariyle de çok daha fazla olumlu ve pozitifim" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A KARŞI PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Holmen, "Hem geçen senenin şampiyonu hem de daha dün Süper Kupa'yı almış, büyük bir takım. Bu tip maçta da herkes oynamak ister. Biz de takım olarak gerçekten heyecanlıyız. 2'nci yarının ilk maçını oynayacağız hem de büyük bir takımla başlıyoruz. Şu an takım olarak ben olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını ve puanla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

"HERKES İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ GİBİ OLACAK"

İlk yarıdan çok daha iyi bir 2'nci yarı çıkararak ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Sebastian Holmen, "2'nci yarı herkes için yeni bir başlangıç gibi olacak. Aramıza yeni katılan arkadaşlar, ayrılan arkadaşlar olacak. Olumlu hissediyorum, sonuçlara yansıyacak ve 2'nci yarıyı sıkıntısız olarak bitireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Rizesporlu Holmen: Beşiktaş’tan puan alacağız...

"NE ZAMAN GOL ATARIM BUNU BİLEMİYORUM"

Selim Ay ile oynamanın kendisi için iyi olduğunu belirten Holmen "Onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum. Gol atmakla ilgili olarak, biz defans oyuncusuyuz.  Bizim birinci görevimiz, bize karşı gol atılmasını önlemek. Onu da ilk yarıda elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım tabi 2'nci yarıda daha da iyi yapacağım. Arkadaşımı tebrik ederim ama ne yazık ki ben ne zaman gol atarım bunu bilemiyorum" dedi.

"İYİ BİR GİDİŞİMİZ VAR"

Haberin Devamı

Rakip kulüplerle oynanan maçlarla ilgili konuşan Sebastian Holmen "Rakiplerimizle hangi oyuncuya karşı oynadığımı çok dikkate almıyorum, önemsememeye çalışıyorum. Çünkü son 2 aydır iyi bir gidişimiz var, kendimizi iyi hissediyoruz. Rakip Beşiktaş ya da oyuncular, kim olursa olsun biz kendimizi iyi hazırlıyoruz. Bu iyi gidişimizim skorlara ve maça yansıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"RİZE'YE ALIŞTIM

Rize'ye alıştığını söyleyen Holmen, "Tamamen alıştığını söyleyebilirim çünkü hem futbol olarak hem kulüp olarak Rizespor'a alıştım. Ailemin de Rize'ye alıştıklarını ve sevdiklerini söyleyebilirim. Şu anda adaptasyon sürecini atlattım. O yüzden kendimi daha rahat daha iyi hissediyorum. Ağabeyim 1 ay önce futbolu bıraktı, son maçını oynadı. Şimdi futbolu bıraktıktan sonraki hayatını yaşayacak. Önümüzdeki aylarda buraya gelip bizi ziyaret edeceğine inanıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Sebastian Holmen#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yüzde 15lik şanslı kesimin sırrı ne Neden bazı kişiler Covide yakalanmıyor sorusuna yanıt aranıyor

Yüzde 15'lik şanslı kesimin sırrı ne? 'Neden bazı kişiler Covid'e yakalanmıyor' sorusuna yanıt aranıyor

#COVID-19
Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs