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Rizespor'dan Papanikolaou'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

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#Rizespor#Papanikolaou#Sağlık
Rizespordan Papanikolaounun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 17:10

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Loannis Papanikolaou'nun sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

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Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, Loannis Papanikolaou'da eklem zorlanması tespit edildiğini belirtti.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun 22 Şubat Cumartesi günü oynanan Reeder Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlattı.

Papanikolaou'ya muayene ve röntgen tetkiki yapıldığını aktaran Türüt, "Sağ omuzunda ac joint sprain (acromioclavicular eklem zorlanması) tanısı konulmuştur. Geri dönüş süresi tahmini ve kesin tedavi planlaması için MR tetkiki yapılacaktır. Futbolcumuz Papanikolaou’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

 

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#Rizespor#Papanikolaou#Sağlık

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