Rizespor'dan kırmızı kart tepkisi: 'Neyi temizliyorsunuz?'

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hakem yönetimine sosyal medyadan tepki gösterdi.
İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Rizespor, maçı 5-2 kaybederken, skor 2-2'yken Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
"NEYİ TEMİZLİYORSUNUZ?"
Bu kartın ardından Karadeniz ekibi, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." paylaşımı yaptı.
Söz konusu paylaşımda bir süpürge yer alırken 'Neyi temizliyorsunuz?' notu düşüldü.
Rizespor'un paylaşımı.
KIRMIZI KARTLI PAYLAŞIM
Maçın son düdüğü çalmasıyla birlikte ise 'Maç sonucunu paylaşımı' hakem Çağdaş Altay'ın üzerine büyük bir kırmızı kart koyularak paylaşıldı.