Spor Haberleri

Rizespor'dan kırmızı kart tepkisi: 'Neyi temizliyorsunuz?'

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor#Fenerbahçe#Hakem Çağdaş Altay
Rizespordan kırmızı kart tepkisi: Neyi temizliyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 22:49

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçında gördükleri kırmızı karta yönelik, karşılaşma anında ve bitişinde tepki dolu bir paylaşım yaptı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçının hakem yönetimine sosyal medyadan tepki gösterdi.

İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Rizespor, maçı 5-2 kaybederken, skor 2-2'yken Qazim Laçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

"NEYİ TEMİZLİYORSUNUZ?"

Bu kartın ardından Karadeniz ekibi, "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." paylaşımı yaptı.

Söz konusu paylaşımda bir süpürge yer alırken 'Neyi temizliyorsunuz?' notu düşüldü.

KIRMIZI KARTLI PAYLAŞIM

Maçın son düdüğü çalmasıyla birlikte ise 'Maç sonucunu paylaşımı' hakem Çağdaş Altay'ın üzerine büyük bir kırmızı kart koyularak paylaşıldı.

