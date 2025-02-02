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Rizespor'dan Fenerbahçe maçı sonrası üst üste tepkiler: 'Hakem, Türk futboluna zarar verdi!'

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#Rizespor#FENERBAHÇE#Süper Lig
Rizespordan Fenerbahçe maçı sonrası üst üste tepkiler: Hakem, Türk futboluna zarar verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 22:04

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Rizespor karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-2'lik skorla sarı - lacivertliler kazanırken, birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Maç sonunda Rizespor cephesinden üst üste tepkiler geldi.

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Fenerbahçe ile Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Rizespor, 7. ve 13. dakikalarda Ali Sowe'un golleriyle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+8. dakikada Dzeko'nun penaltısıyla farkı 1'e indirdi. 80. dakikada bir kez daha Edin Dzeko sahneye çıktı ve skor 2-2'ye geldi.

89. dakikada ise Oğuz Aydın'ın ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi.

Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Rizespor cephesinden üst üste tepkiler geldi.

"TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERDİ"

Rizespor Başkan Vekili Adnan Er, müsabakanın hakemi Burak Pakkan'ı eleştirerek "6 sezondur bu tip sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Türk futbolu zarar görmesin diye kötü açıklama yapmadık. Artık bizim de bir şeyler söylememiz lazım diye düşünüyoruz. Sahada bizi yapılanları reddediyoruz. Sarı kartlarla başlayan mobbing, kırmızı kartlara dönüştü. Rizespor'un puanı gasp edildi. Ghezzal, önce sarı sonra kırmızı kartla oyundan atılıyor. Ağzından kötü bir şey çıkmadığını söyledi. Hakem, Türk futboluna zarar verdi. Baskı yapan Fenerbahçe kulübesine ses çıkmıyor. Takımı sahadan çekmediysek, Türk futbolu dünya futbolunda kötü imaj çizmesin diyedir." ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DA PAYLAŞIM YAPILDI

Rizespor'un resmi sosyal medya hesabı X'te ise "Maç Sonucu: atana kadar." ifadeleriyle bir görsel paylaşıldı.

Rizespordan Fenerbahçe maçı sonrası üst üste tepkiler: Hakem, Türk futboluna zarar verdi

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#Rizespor#FENERBAHÇE#Süper Lig

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