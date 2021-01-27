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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Rizespor'dan Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs açıklaması! 13 futbolcu...

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Rizespor'dan Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs açıklaması! 13 futbolcu...
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Süper Lig'in 22. haftasında 30 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Çaykur Rizespor, çalışmalarına 13 eksikle devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, iki grup halinde çabukluk, kuvvet ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Kalecilerin takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü eşliğinde çalıştığı kaydedilen açıklamada, son bölümde dar alanda çift kale maçla tamamlanan çalışmaların yarın devam edeceği aktarıldı.

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Açıklamada, "Sağlık sorunları devam eden 13 futbolcumuz bulunmaktadır. Kaptanımız Abdullah Durak ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecektir." ifadesine yer verildi.

 

Rizespordan Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs açıklaması 13 futbolcu...

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