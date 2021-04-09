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GeriFutbol Rizespor'da Trabzonspor maçı öncesi 2 sakat, artı 1 de cezalı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Rizespor'da Trabzonspor maçı öncesi 2 sakat, artı 1 de cezalı

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Rizespor'da Trabzonspor maçı öncesi 2 sakat, artı 1 de cezalı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Son maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 35 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Godfred Donsah ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı kaleci Gökhan Akkan kadroda yer alamayacak.

Geride kalan hafta sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmayan Konrad Michalak ve Alexander Soderlund'un ise teknik direktör Bülent Uygun'un görev vermesi halinde oynayabilecekleri aktarıldı.

Trabzonspor, Rize deplasmanına 4 eksikle gidiyor
Trabzonspor, Rize deplasmanına 4 eksikle gidiyor

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde, 35. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

 

Rizesporda Trabzonspor maçı öncesi 2 sakat, artı 1 de cezalı

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