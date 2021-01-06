Rizespor'da Tomas'tan maç sonu flaş sözler! 'Beşiktaş cezalandırır'

Süper Lig'de Beşiktaş'a 6-0 mağlup olan Rizespor'da teknik direktör Stjepan Tomas, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'BASİT HATALARLA YEDİK'

Mücadeleyi değerlendiren Tomas, "6-0 çok farklı bir skor, üzgünüz. Maça da iyi ve baskılı başladık ilk 20 dakika. Beşiktaş uzun toplar deniyordu ama biz de doğru düzgün hücuma çıkıp pozisyona giremedik. İlk golü basit hatalarla yedik, üst üste geldi iki gol" dedi.

'BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR TAKIM CEZALANDIRIR'

Tomas sözlerini, "Böyle bireysel hatalar yaparsanız Beşiktaş gibi büyük bir takım cezalandırır. Bugün bu hataları sahada yapan bizim takımımız değildi. Böyle maçlarda önemli bireysel hatalar yaparsanız cezalandırırlar" ifadeleriyle tamamladı.