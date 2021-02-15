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Futbol
Selman KUTLU/RİZE,(DHA)
Haber Giriş: 15.02.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Rizespor'da Sumudica’dan oyunculara antrenman öncesi uyarı!

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Rizespor'da Sumudica’dan oyunculara antrenman öncesi uyarı!
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26’ncı haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica, antrenman öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu.

Ligde yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

Yeşil mavililer MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor’da teknik heyet ve futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlenirken, antrenman öncesi oyuncuları saha ortasına toplayan teknik direktör Sumudica, yaklaşık 15 dakika görüşme gerçekleştirdi.

Rizesporda Sumudica’dan oyunculara antrenman öncesi uyarı

90 dakika süren antrenmanda futbolcularla bire bir ilgilenen Sumudica'nın bazı oyunculara da uyarılarda bulunduğu gözlendi.

 

Rizesporda Sumudica’dan oyunculara antrenman öncesi uyarı

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