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Rizespor'da Remy'den başkan Kıran'a gönderme

#Çaykur Rizespor#Loic Remy#Tahir Kıran
Rizesporda Remyden başkan Kırana gönderme

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loic Remy, Kulüp Başkanı Tahir Kıran’ın kendisi ile ilgili yaptığı, “Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek” açıklamayı sosyal medya hesabından sözleşmesini hatırlatarak, kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

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Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Loic Remy ile ilgili yaptığı açıklamada, "Remy Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şmekilde anlaşma yoluna gitiyor. İşi gücü 'ben sakatım.' 26 gün 'ben pozitifim' diyerek Fransa'da kaldı. 100 Euro verdi, 'pozitif' raporu aldı, 26 gün sonra Rize'ye geldi. Beyefendi bir antrenmana çıktı, sonra 3 ile 6 hafta sakat. Zaten 15 hafta kaldı" ifadelerini kullandı.

Remy, sosyal medya hesabından, başkan Kıran'ın, “Tahir Kıran: Loic Remy hiçbir şekilde sözleşme feshine yanaşmıyor. Bundan böyle asla Rizespor forması giymeyecek” açıklamalarını sözleşmesi vurgusu yaparak kalem ve kağıt ekleyerek paylaştı.

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#Çaykur Rizespor#Loic Remy#Tahir Kıran

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