Rizespor'da Marius Sumudican'dan itiraf! Volkan Demirel...
Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
İşte Marius Sumudica'nın sözleri;
Ben tek bir sistem oynatabilen bir hoca değilim, elimdeki oyuncu grubuna göre sistem seçiyorum. 3 idman yapabildik birlikte, öncesinde ben evden konuşuyordum, o maçlarda 4 puan aldılar.
Bu statta iyi anılarım var, Vaslui ile gelmiştik ve Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştık, Volkan Demirel vardı, 1-1 berabere kalmıştık
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