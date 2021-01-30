Rizespor'da Marius Sumudican'dan itiraf! Volkan Demirel...

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Marius Sumudica'nın sözleri;

Ben tek bir sistem oynatabilen bir hoca değilim, elimdeki oyuncu grubuna göre sistem seçiyorum. 3 idman yapabildik birlikte, öncesinde ben evden konuşuyordum, o maçlarda 4 puan aldılar.

VOLKAN DEMİREL VARDI

Bu statta iyi anılarım var, Vaslui ile gelmiştik ve Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştık, Volkan Demirel vardı, 1-1 berabere kalmıştık