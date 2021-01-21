Rizespor'da koronavirüs krizi! 8'i futbolcu toplam 15 pozitif vaka...

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.



Türüt, kulüpte Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısının 8'e, personel sayısının ise 7'ye yükseldiğini kaydetti.

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