Rizespor'da İlhan Palut'tan penaltı açıklaması: Pahalı bir tecrübe yaşadık

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Ç.Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü'ne Maxim ve Dragus'un attığı gollerle 2-0 mağlup oldu. Zorlu maçın ardından Ç.Rizespor 14 puanda kalırken, Gaziantep FK ise puanını 12'ye yükseltti.

Maçın ardından konuşan Ç.Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, sahadan yenilgi ile ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan ve penaltı pozisyonuna vurgu yapan İlhan Palut, "Oyun genelinde oyuncularım istediklerimi yaptılar. Özellikle ilk yarı, ikinci yarının da belli bir dönemi. Ondan sonra son 20 dakika beklediğim enerji sahada yoktu, eksiğimiz buydu. Maç kontrolümüzde geçerken bugün çok talihsiz bir pozisyonda, çok pahalı bir tecrübe yaşadık. Bizim için çok pahalı bir öğrenme oldu. Değişik bir penaltı, çok görmediğimiz ve bunu maç boyunca kotarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.