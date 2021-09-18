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Rizespor'da Bülent Uygun'dan mağlubiyet sözleri! "Taraftarlarımızdan özür dileyip..."

#Çaykur Rizespor#Bülent Uygun#Adana Demirspor
Rizesporda Bülent Uygundan mağlubiyet sözleri Taraftarlarımızdan özür dileyip...

Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sonucun kendilerini üzdüğünü söyledi.

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Uygun, Yeni Adana Stadı'ndaki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, güçlü rakiplerine karşı puan veya puanlar almak için sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Penaltıdan sonra oyun planlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Uygun, "Yediğimiz ikinci golden sonra devre arasında taktik değişikliğine giderek golü de bulduk. Fakat kaçırdığımız pozisyonlar var. Rakip bugün hak ederek kazandı. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maç bizim için daha da önem arz ediyor. Önümüzdeki maçı kazanarak taraftarlarımızdan özür dileyip, yolumuza güzel bir şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Çaykur Rizespor#Bülent Uygun#Adana Demirspor