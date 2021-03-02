MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRizespor'da Boldrin sevinci, Kayseri kafilesinde yer aldı
GeriFutbol Rizespor'da Boldrin sevinci, Kayseri kafilesinde yer aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 02.03.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Rizespor'da Boldrin sevinci, Kayseri kafilesinde yer aldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rizespor'da Boldrin sevinci, Kayseri kafilesinde yer aldı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek.

Son maçında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 28 puanla 15. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı nedeniyle Sivas ekibine karşı görev alamayan Fernando Boldrin, Kayseri kafilesinde yer aldı. Boldrin'in son iki idmana katıldığı ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği öğrenildi.

Çaykur Rizesporlu Meriahtan Sumudica itirafı
Çaykur Rizesporlu Meriah'tan Sumudica itirafı

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ile Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Moroziuk'un yanı sıra Murat Sağlam ve Alberk Koç kadroda yer almayacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Tunay Torun kart görmesi halinde Atakaş Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanmayı başarmıştı.

 

Rizesporda Boldrin sevinci, Kayseri kafilesinde yer aldı

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi