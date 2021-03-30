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GeriFutbol Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.03.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

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Rizespor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Çaykur Rizespor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakası öncesi kulüpte gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testleri sonucu bir futbolcunun pozitif rapor edildiğini belirtti.

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Sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçlerinin başlatıldığını kaydetti.

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