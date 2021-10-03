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Rizespor'da 6 eksik, Galatasaray'da Boey ve Oğulcan yok! Öne çıkan iddaa tahmini...

#Misli.Com#İddaa#Rizespor Galatasaray
Rizesporda 6 eksik, Galatasarayda Boey ve Oğulcan yok Öne çıkan iddaa tahmini...

Son 5 lig maçında sıfır çeken Çaykur Rizespor, 4 haftalık aradan sonra Göztepe'yi devirip morallenen Galatasaray'ı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

ÇAYKUR RİZESPOR

İlk 7 maç sonunda sadece 1 puanı olan Rizespor, ligin dibine demir atmış durumda. Bülent Uygun sonrası göreve Hamza Hamzaoğlu geldi ancak o da geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir deplasmanında 3-0 kaybederek başlamıştı.

Son 3 maçta forma giyemeyen sol bek Cemali Sertel iyileşti ve maç kadrosunda yerini aldı.

Tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül, kurt golcü Loic Remy; orta alandan Fabricio Baiano, Yasin Pehlivan ve Ronaldo Mendes sakat.

Hamzaoğlu'nun sağ bekte tek alternatifi Bryan Dabo gibi gözüküyor. Geçen hafta maç kadrosunda olmayan Lebogang Phiri, Dabo sağ beke geçerse orta alanda oynayacaktır. Yanında Damjan Djokovic ve Erik Sabo ile birlikte...

Hücumun bir kanadında Alper Potuk izleriz, en ileride de Remy yerine Leverkusen'den kiralanan Joel Pohjanpalo forma giyer.

GALATASARAY

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4 haftalık galibiyet hasretine Göztepe'yi yenerek son veren Galatasaray, hafta arası da Marsilya'dan 1 puanla dönüp Avrupa Ligi'ndeki grubunun zirvesine yerleşmişti.

Marcao cezalı, Sacha Boey ve Arda Turan sakat fakat TD Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'ı da deplasman kafilesine dahil etmedi.

Rizespor'la Galatasaray arasında sezon başında krize sebep olan Oğulcan hakkında, kulüp tarafından "sakatlık güncellemesi" de yapılmadı. 25 yaşındaki oyuncunun neden kadroda yer almadığı bilinmiyor.

Sağ bekte DeAndre Yedlin, stoperde Victor Nelsson'un yanında Alpaslan Öztürk göreceğiz. Orta alan bir kez daha "Taylan, Berkan & Cicaldau" üçlüsünden oluşacak.

Marsilya maçında oyuna girdikten sonra diri gözüken Mbaye Diagne'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor. Etkisiz kalan Kerem Aktürkoğlu yerine sol açıkta Olimpiu Morutan, sağ açıkta ise Sofiane Feghouli izleyebiliriz.

Rizesporda 6 eksik, Galatasarayda Boey ve Oğulcan yok Öne çıkan iddaa tahmini...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasındaki son 8 resmi maçın 5'i "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 29 gol)

- Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlar Galatasaray'a daha önce 13 kez rakip oldu, sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. (1 beraberlik - 11 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%53'lük kesim Fransa'dan 1 puanla dönüp morallenen Galatasaray'ın eksik Rizespor karşısında kazanacağını düşünüyor...

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%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol olmasını bekliyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Başarılarla Dolu Hikayesi...

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#Misli.Com#İddaa#Rizespor Galatasaray