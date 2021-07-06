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Futbol
Emirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)
Haber Giriş: 06.07.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

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Rizespor'da 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, Dusan Jovancic, Alexander Toft Soderlund ve Atakan Akkaynak ile sözleşmeleri karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor 3 futbolcusu ile sözleşmeleri feshetti.

Yeşil mavililer ara transferde kadroya kattığı Alexander Toft Soderlund, Dusan Jovancic ve Temmuz 2019’da kadrosuna kattığı gurbetçi Atakan Akkaynak ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan açıklamada her 3 futbolcu ile sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

Rizesporda 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Rizesporda 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Rizesporda 3 futbolcu ile yollar ayrıldı

Açıklamada, "Futbolculara kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz denildi.

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