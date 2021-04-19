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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.04.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Rizespor'da 3 eksik, artı 3 de şüpheli! Rakip Konyaspor...

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Rizespor'da 3 eksik, artı 3 de şüpheli! Rakip Konyaspor...

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Son maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yenen yeşil-mavililer 39 puanla 13. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sağlık sorunları bulunan Doğan Erdoğan ve Zafer Görgen ile sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak.

Antalya deplasmanında sakatlanan Abdullah Durak ile Eric Sabo'nun durumları ise maç saatinde sağlık kurulunun raporuna göre kesinlik kazanacak.

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Geçen hafta hastalığı nedeniyle Antalya deplasmanına götürülmeyen kaleci Gökhan Akkan'ın ise yeniden kadroda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde Gençlerbirliği mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

 

Rizesporda 3 eksik, artı 3 de şüpheli Rakip Konyaspor...

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