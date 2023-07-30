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Rizespor'a transferi iptal olan Adil Demirbağ'a Avrupa'dan talipler!

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#Transfer#Adil Demirbağ#Avrupa
Rizespora transferi iptal olan Adil Demirbağa Avrupadan talipler
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 11:37

Geçtiğimiz günlerde Çaykur Rizespor'a transferi son anda iptal olan Konyaspor'un savunma oyuncusu Adil Demirbağ'a Avrupa'dan talipler çıktı.

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz günlerde Konyaspor’dan defans oyuncusu Adil Demirbağ’ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Daha sonrasında yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada transferin bazı nedenlerden dolayı iptal edildiği duyurulurken, transferin gözde ismi olan genç savunmacının geleceği merak konusu olmuştu.

Konyaspor'un başarılı stoperi Adil Demirbağ'a Avrupa'dan talipler çıktığı öğrenildi.

FRANSA VE İSPANYA'DAN İLGİ

25 yaşındaki oyuncuyla Fransa ile İspanya'dan birkaç kulübün ilgilendiği ve Konyaspor ile temasa geçtiği belirtildi.

Adil Demirbağ'ın kulüpler arasındaki görüşmeleri beklediği, Süper Lig'de kalması halinde yoluna Konyaspor'da devam etmeyi istediği kaydedildi.

Konya ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Adil, geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giydi.

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#Transfer#Adil Demirbağ#Avrupa

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