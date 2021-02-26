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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Rizespor'a Sivasspor maçı öncesi 2 müjde! Fernando Andrade ve Baiano...

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Rizespor'a Sivasspor maçı öncesi 2 müjde! Fernando Andrade ve Baiano...
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek.

Son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte MKE Ankaragücü maçında cezasını tamamlayan Fernando Andrade ve Fabrici Baiano takıma katıldı.

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Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Loic Remy ve Godfred Donsah kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeni ile 2 haftadır takımdan ayrı kalan Boldrin'in ise tam olarak iyileşmediği için riske edilmemesi bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da Tunay Torun kart görmesi halinde HES Kablo Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.

 

Rizespora Sivasspor maçı öncesi 2 müjde Fernando Andrade ve Baiano...

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