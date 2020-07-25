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GeriFutbol Rizespor'a ligde kalmak için Kadıköy'de 1 puan yetecek! Bu maça iddaa oynayanların %39'u...
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Futbol
Haber Giriş: 25.07.2020 - 08:49,Son Güncelleme:

Rizespor'a ligde kalmak için Kadıköy'de 1 puan yetecek! Bu maça iddaa oynayanların %39'u...

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Rizespor'a ligde kalmak için Kadıköy'de 1 puan yetecek! Bu maça iddaa oynayanların %39'u...
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Süper Lig'i yedinci sırada bitirmesi kesinleşen Fenerbahçe, kümede kalmak için 1 puana ihtiyacı olan Rizespor'u konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Bu bir ilandır

FENERBAHÇE

- Bir ara şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe, önce Şampiyonlar Ligi hedefinden uzaklaştı sonra da Avrupa Ligi... Son maçta, evinde Rizespor'u ağırlarken hiçbir iddiası yok ve ligi yedinci sırada bitirmiş bir şekilde sezonu noktalayacak.

- Vedat Muriqi, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç ve Jailson cezalı. Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan sakat. Luiz Gustavo'nun durumu maç saati netleşecek.

- Kaptan Emre Belözoğlu profesyonel kariyerinin son maçına çıkarken, takımdaki eksiklerin çokluğu nedeniyle genç isimlerin ilk 11'de olması bekleniyor.

- Orta sahada Ömer Faruk Beyaz, forvette ise Allahyar Sayyadmanesh'i izleyeceğiz.

RİZESPOR

- Rizespor'a Süper Lig'de kalmak için Kadıköy'de alacağı 1 puan yetecek.

- Mohamed Abarhoun, Ismael Diomande ve Aminu Umar sakat. Braian Samudio ve Amedej Vetrih cezalı.

- Karadeniz ekibinin lige vedası için iki seçenek mevcut, ikisi de İstanbul'dan puansız ayrılmaları durumunda devreye girecek.

- İlk seçenekte Kayserispor ve Denizlispor ile üçlü averaja kalırlarsa lige veda eden takım olacaklar...

- İkinci seçenekte ise Kayserispor ile ikili averaja kalırlarsa, her iki takım da birbirini birer kez ve tek farkla yendikleri için genel averaja bakılacak. Genel averajda Rizespor son maçlar öncesi -17'de, Kayserispor -31'de...

Rizespora ligde kalmak için Kadıköyde 1 puan yetecek Bu maça iddaa oynayanların %39u...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Rizespor deplasmanda oynadığı son 7 lig maçını kaybetti.

- İki takım arasında oynanan son 6 maç "2.5 ÜST" bitti, bu 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Rizespor Kaybetmez" oldu!

%39'luk kesim ligde kalmak için en az 1 puanı ihtiyacı olan Karadeniz ekibine güveniyor...

%8'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Rizespora ligde kalmak için Kadıköyde 1 puan yetecek Bu maça iddaa oynayanların %39u...

Fenerbahçe'nin yaşayan efsanesi Emre Belözoğlu, profesyonel futbol kariyerinin son maçına çıkıyor...

 

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