Rizespor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Selim Ay, İsmail Köybaşı, Tunay Torun, Erik Sabo, Montassar Talbi ve Yassine Meriah, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde Gaziantep mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 4-1 kazanmıştı.

Rizespor, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçını da aynı skorlarla kazandı.Rizespor ile oynadığı beş Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Yeni Malatyaspor, bu galibiyetleri ilk ve son karşılaşmada aldı. Bülent Uygun göreve geldikten sonra ilk iç saha yenilgisini son karşılaşmada Beşiktaş'tan alan Rizespor, bu sezon evinde üst üste iki maç kaybetmedi. Deplasmanda sekiz maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini sonlandırmak istiyor. Son beş maçtır Süper Lig'de rakip fileleri havalandıran Rizespor, 2021 takvim senesinde altı maçlık seri yakalayamadı.

Son üç deplasman maçında gol atamayan Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig tarihinde dört maçlık serisi yok. Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında üç gol atan Milan Skoda, Türkiye kariyerinde hiçbir takımın filelerini dört kez havalandıramadı. Braian Samudio, Rizespor formasıyla çıktığı son dört Süper Lig maçında dört gole katkı sağladı.

Yeni Malatyaspor forveti Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Süper Lig'de attığı dört golün ikisini sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Rizespor ağlarına gönderdi. Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu yaşayan Adem Büyük, Rizespor'a karşı forma giydiği sekiz Süper Lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramadı.

RİZESPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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