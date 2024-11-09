Rizespor - Trabzonspor maçının heyecanı şampiyon oranlarla Misli'de! İki takımda son durum, muhtemel 11'ler ve dikkat çeken istatistikler...

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İlandır.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak.Çaykur Didi Stadyumu'mda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

SERİ SONA ERDİ

Sezonun ilk 7 haftasında 5 yenilgi alan Çaykur Rizespor, sonrasında Antalyaspor ve Bodrum FK maçlarını kazanarak moral buldu. Ancak son hafta 1-0 öne geçtikleri maçta Sivasspor'a 2-1 yenilmekten kurtulamadılar.

İlhan Palut'un öğrencileri ligde 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 10 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor.

ÇIKIŞ ARIYORLAR

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan ve Şenol Güneş ile yoluna devam eden Trabzonspor ise toparlanmaya çalışıyor. İlk galibiyetini 6. haftada alabilen ve son 2 karşılaşmada Göztepe ile Fenerbahçe'ye kaybeden Şenol Güneş'in öğrencileri, 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

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45. RANDEVU RİZE'DE

İki takım arasındaki rekabette 44 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 27, Çaykur Rizespor’un 8 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, Çaykur Rizespor filelerine 89 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Öte yandan 2023-24 sezonunun her iki yarısında oynanan karşılaşmalardan da Çaykur Rizespor galibiyetle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Alikulov, Halil, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Baresanovic, Olawoyin, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Rizespor – Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken bilgiler

- Rizespor – Trabzonspor arasında oynanan son 10 maçın 8’inde iki takım karşılıklı skor üretti.

- Rizespor, Trabzonspor ile oynadığı son 3 lig maçını kazandı.

- Trabzonspor ile Rizespor arasında oynanan son 5 lig maçının 4’ünde ilk yarılar berabere bitti.

- Trabzonspor son 14 resmi maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

- Rizespor’un son 5 maçının 3’ü 2.5 Alt bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli üyelerinin %58'i karşılaşmayı Trabzonspor’un kazanmasını bekliyor. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Trabzonspor kazanırın oranı 2.29; beraberliğin oranı 3.16; Rizespor kazanırın oranı ise 2.47.

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