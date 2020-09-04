Rizespor Trabzonspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Rizespor Trabzonspor hazırlık maçı iki takım bugün Rize'de karşı karşıya gelecek. Saat 17:00'da başlayacak mücadele A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çaykur Rizespor, Düzce kampını tamamladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası'ndaki kamp çalışmalarını tamamladı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta Topuk Yaylası'nda başlayan ikinci hazırlık kamp döneminin sabah gerçekleştirilen antrenmanla sona erdiği belirtildi.

Çaykur Rizespor, hazırlık maçının ardından ligde ilk hafta oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam edecek.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çaykur Rizespor ile yapacağı maç öncesi çalışmalarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım yarın öğleden sonra kara yoluyla Rize'ye giderek, saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak.

Trabzonspor'da bir futbolcunun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı

Trabzonspor'da, Kovid-19 testi pozitif çıktığı için ev izolasyonunda bulunan bir futbolcunun ikinci testinin de pozitif olduğu bildirildi.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.