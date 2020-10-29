Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas: "Gözümüz üst sıralarda..."

Süper Lig'de son 4 maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen ve topladığı 8 puanla üst sıralarda kendine yer edinen Çaykur Rizespor, 7'nci hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-mavili takımda teknik direktör Stjepan Tomas, Kayserispor karşılaşması öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hedeflerinin bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak yukarılara doğru çıkışını sürdürmek istediklerini kaydetti.



KAYSERİSPOR MAÇINDA HEDEF 3 PUAN



Ligde deplasmanda Sivasspor ile oynadıkları maçta çok önemli bir 3 puan aldıklarını kaydeden Stjepan Tomas, "Moralimiz yerinde. Şimdi hedef biraz daha yükseldi. Gözümüz yukarıda, alt tarafa bakmayacağız. Kayserispor maçında 3 puan alabilirsek bu bizi daha da yukarılara taşıyacak. Bu bizim için çok önemli. Son iki maçta 6 puan aldık. 4 maçtır da kaybetmiyoruz. Seriyi bozmamak ve buna devam etmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah Kayserispor maçında 3 puan alacağız. Bu maçın ardından 3 hafta müsabaka oynamayacağız. O arada daha iyi hazırlanacağız. Belki bir kamp yaparız" dedi.

"ALANYASPOR MAÇI KIRILMA NOKTASI OLDU"



1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor karşılaşmasının kendileri adına kırılma maçı olduğunu söyleyen Stjepan Tomas, "3'üncü haftadaki Alanya maçında 1 puan aldık. İkinci devre çok iyi oynadık. Pozisyonlara da girdik ama atamadık. O maç kırılma noktası oldu. Yavaş yavaş takım oturuyor. Her maça farklı bir taktikle hazırlanıyoruz. Her takıma göre taktik hazırlıyoruz. Kayserispor maçı hazırlıklarımız da devam ediyor. Buradan da 3 puanla ayrılırsak bu bizi yukarıya taşıyacak" diye konuştu.



"BAZI MAÇLARDA ÇİFT FORVET OYNAYABİLİRİZ"



Bir basın mensubunun Remy, Skoda ve Boldrin'in performansı ile çift forvet oynama ihtimallerine yönelik sorusuna ise Stjepan Tomas, şu yanıtı verdi:



"Remy değerli bir oyuncu. Ona top atmak önemli. Top atılırsa gol atabilir. Skoda da değerli ve iyi bir oyuncumuz. Oyuna girince katkı veriyor. Bazı maçlarda çift forvet oynayabiliriz. Boldrin de yetenekli bir oyuncu. Daha önce 10 numara oynuyordu. Pozisyon değişikliklerine alışması gerekir. Remy ile ileride iyi bir ikili olacaklardır."



İLK 11'İMİZİ BULDUK



Takımın yavaş yavaş oturduğunu da kaydeden teknik direktör Stjepan Tomas, uzun bir aradan sonra deplasmanda Sivasspor karşısında galip geldikleri maçta iyi savunma yaptıklarını belirterek, "Kompakt bir savunma yaptık. 90 dakika disiplinli oynadık ve rakibe pozisyon vermedik. Biraz daha savunma yaparken ve hücuma çıkarken oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Takım yavaş yavaş oturuyor. İlk 11'imizi yüzde 90 oranında bulduk. Sakatlıklar ve performansa dayalı zaman zaman bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı.



Stjepan Tomas, açıklamalarının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını da kutladı.

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