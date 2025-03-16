Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Bodrumspor maçı yorumu: Sahada enerji yoksunluğu vardı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 yenilen Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, takımının sahada "enerji yoksunluğu" yaşadığını söyledi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna hakimiyetle başladıklarını daha sonra şansız gol yediklerini belirtti.

Hamle yapmayı düşünürken ikinci pozisyonun da geldiğini anlatan Palut, "İkinci yarı bir kişi eksiğimize rağmen sistem değişikliğiyle maça başlamak istedik. Takımım oyunu diğer sahaya oynamaya çalıştı. Pozisyonlara girmeye uzaktık. Yediği gol ve kırmızı kartla demoralize olmuş bir takım rakibin bulduğu ikinci golden sonra sahada zor durumda kaldı." dedi.

Palut, kötü mağlubiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Taraftarımız haklı tepkiler gösterdi. Bugüne kadar hep saygıyla sahiplenerek beni karşıladılar. Bugün de bu görüntüye tepki göstermek onların en doğal hakkıydı. Bir teknik adam saha kenarındayken oyuncularının topyekun protestoya uğraması liderlik açısından ele aldığımızda yıpratıcı bir durum. Haklılar. Kötü giden bir durum. Bugün sahada şu eksik bu eksik demekten öte sahada enerji yoksunluğu vardı. Birinin bunun sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Ben bir kulüpte insanlar beni iyi karşıladı çok yıpratıcı bir şekilde beni yerden yere vurmuyorlar diye olanları görmezlikten gelecek bir antrenör ve insan değilim. Taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Burası güzel bir kulüp. Güzel insanlar. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. En güzelinin olması için ne yapılması gerekiyorsa ben de İlhan Palut olarak onu yapacağım."

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Kulübün "bir çalışanı" olduğunu ifade eden Palut, "Takımın önünde güzel bir zaman var. Takımın bir enerjiye ihtiyacı var. Bu takım için en iyi olanı bu takımın sahipleriyle, camiasıyla taraftarıyla yönetimle ve başkanla değerlendirip en doğru aksiyonu alacağız. Taraftarımızdan özür diliyorum." diye konuştu.

Sağlık her şeyden önemli diyen Palut, "Ali Kulov'un hem burnunda hem de elmacık kemiğinde kırık var. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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BODRUM FK CEPHESİ

Sipay Bodrum FK teknik direktörü Jose Morais, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Çaykur Rizespor'un iyi takım olduğunu ve iyi oyuncularının bulunğununu vurgulayarak "İyi organizasyona sahip bir takıma karşı oynadık. Bu açıdan galibiyeti daha değerli kıldı." dedi.

Volkan Demirel'in daha önce takımda iyi işler yaptığını ifade eden Morais, "Bir takıma sezon ortasında gelmek zordur. Her şeyi bir anda yapmanız mümkün değil. Onun iyi yaptığı şeylerin yanında bazı şeyleri ekleyerek şu an sonuçları alıyoruz. Şu döneme kadar takım olarak iyi hazırlandık. Ben oyuncularımdan ne istediysem onlar yerine getirmeye çalıştılar. Ben takımımla bu şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Teknik direktörlük görevi zordur. Ben o noktada meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Zor bir görevi vardı. Ben o görevi devraldım. İyi işler yaparak sonuçları buraya kadar getirdik. Oyuncularımla çalışmaya devam edeceğim. " değerlendirmesinde bulundu.

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Morais, Fenerbahçe maçı ile ilgili soruya ise "Önümüzde zaman var. Ben Morinho ile çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok sevdiğim ailemden birisi gibi. Onunla her zaman karşılaşmak ve oynamak gururdur. Ona karşı oynadığınız zaman bir şeyler öğrenirsiniz. Çok büyük bir teknik direktör. Profesyonel olarak bugün buradaysam onun da payı büyük. Zamanı gelince hazırlıklarımızı yapacağız." yanıtını verdi.