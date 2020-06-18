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GeriFutbol Rizespor TD Ünal Karaman ile Milan Skoda özel olarak görüştü!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Rizespor TD Ünal Karaman ile Milan Skoda özel olarak görüştü!

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Rizespor TD Ünal Karaman ile Milan Skoda özel olarak görüştü!
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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında 22 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan ekip, idmanı şut çalışması ile tamamladı.

Karaman, Çek forvet Milan Skoda ile idmanda bir süre özel olarak görüştü.

Hafif sakatlığı bulunan Braian Samudio ve Ismael Diomande, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavili ekip, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Rizespor TD Ünal Karaman ile Milan Skoda özel olarak görüştü

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