Rizespor, Sumudica ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı! Fenerbahçe maçında takımın başında olacak

Rumen hoca ile 1.5 yıllık anlaşma sağladıklarını belirten Hasan Kartal, "Teknik direktörlük görevi için Marius Sumudica ile prensip anlaşmasına vardık. Sumudica, Fenerbahçe maçında takımın başında olacak. Sumudica ile sözleşmemiz 1.5 yıllık olacak. Yerli hocalarımız da gayet iyi fakat ilk tercihimiz Sumudica oldu. Sumudica tercihimizde yabancı kuralının da etkisi oldu. Gaziantep FK maçında takımımızın başında Ersin Aka olacak." dedi.

Loic Remy'in sağlık durumu hakkında ise Kartal, "Remy'in Fenerbahçe maçında oynayacağını düşünüyorum. Remy, inşallah Fenerbahçe maçında sahada olur." ifadelerini kullandı. (Radyospor)