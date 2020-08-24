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Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:30 | Son Güncelleme:

Rizespor, Nadir Çiftçi'yi kadorsuna kattı

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Rizespor, Nadir Çiftçi'yi kadorsuna kattı
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Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Nadir Çiftçi'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Ç.Rizespor, Nadir Çiftçi'yi renklerine bağladı.

Geride kalan sezonu Gençlerbirliği'nde geçiren Nadir ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

7 numaralı formayı giyecek olan Nadir için önümüzdeki günlerde Başkan Hasan Kartal'ın da katılımıyla imza töreni düzenlenecek.

Rizespor, Nadir Çiftçiyi kadorsuna kattı

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