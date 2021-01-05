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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 16:39 | Son Güncelleme:

Rizespor lider Beşiktaş'tan çekinmiyor! "Zor maç olacak ama..."

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Rizespor lider Beşiktaş'tan çekinmiyor! "Zor maç olacak ama..."
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Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda lider Beşiktaş'la karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, maçı kazanarak yeşil-mavili taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada 1-1'lik sonuçlarla 2 beraberlik aldıklarını, bunun da üst sıralara yükselme hedefini sekteye uğrattığını belirtti.

Son iki haftada oynanan oyundan memnun olduklarını dile getiren Bakır, "Beraberlikler almamıza rağmen sahaya çok iyi oyun yansıttık. Özellikle son maçta Gençlerbirliği karşısında girdiğimiz sayısız gol pozisyonlarından yararlansak çok farklı olabilirdi. Oyuncularımız çok iyi performans ortaya koydu." diye konuştu.

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Bakır, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle son haftalarda kadro derinliğini oluşturamadıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Son haftalarda Remy, Boldrin, Emir Dilaver, Melnjak ve Abdullah Durak sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yasin Pehlivan ise kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta oynayamadı. Beşiktaş maçı ile cezasını dolduracak. Son oynadığımız Gençlerbirliği maçında ise İsmail Köybaşı sakatlandığı için büyük olasılıkla İstanbul deplasmanında görev alamayacak. Bu oyuncuların yokluğunda görev alan arkadaşlarımız ellerinden gelen performansı ortaya koydu. Beşiktaş maçında da aynı şekilde mücadelemizi sahaya yansıtacağız. Beşiktaş iyi bir çıkışta ve liderliğe yükseldi. Zor maç olacak ama kendimize güveniyoruz. Beşiktaş'ı yenip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."

Rizespor lider Beşiktaştan çekinmiyor Zor maç olacak ama...

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