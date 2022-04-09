Rizespor - Konyaspor maçında Rahmanovic deliye döndü! Hakemin üzerine yürüdü...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor'un Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 yenildiği maçın uzatma dakikalarında hakem kararına öfkelenen ve Şansalan'ın üzerine yürüyen Rahmanovic kırmızı kartla ihraç edildi.

Rize'de oynanan ve ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlanan müsabakanın son anlarında sinirler bir hayli gerildi.

Rizesporlu futbolcularla top kapma mücadelesine giren Rahmanovic, hakemin aleyhine faul çalmasının ardından çılgına döndü.

Hakem Ali Şansalan'ın üzerine yürüyen ve göğsüyle temasta bulunan Rahmanovic, çıkan kırmızı kart sonrası ise çok öfkelendi.

Bir kez daha Şansalan'ın üzerine yürümeyen yeltenen Rahmanovic, takım arkadaşlarının araya girmesiyle güçlükle sahadan çıkarıldı.

Müsabaka sonrası Ali Şansalan ve yardımcıları polis eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.